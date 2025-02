Centre Dürrenmatt : un 25e anniversaire célébré en grande pompe et en musique

Le prisme adopté pour cette nouvelle exposition permet également de redécouvrir l’œuvre littéraire et picturale de Friedrich Dürrenmatt sous l’angle de la musique. Madeleine Betschart précise que l’écrivain a notamment participé à l’adaptation en un opéra de La Visite de la vieille dame. Sa discographie laisse par ailleurs voir un goût prononcé pour la musique classique, avec trois compositeurs de prédilection : Bach, Brahms et Beethoven. D’autres disques plus hétéroclites ouvrent sur des univers plus rock, plus jazz ou plus proches du cabaret.