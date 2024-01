« L’équipe du BC Boncourt évolue bien »

« C’est un bon résultat parce qu’on a joué seulement quatre matches à domicile et en début de championnat, nous avions une moyenne d’âge de 17,5 ans ! C’est clair qu’il nous a manqué de l’expérience… mais on a appris beaucoup dans cette première partie de saison, ce sera mieux par la suite », conforte l’entraîneur Nemanja Calasan. Le vestiaire reste soudé autour de l’objectif d’accrocher les play-off, réservé aux sept premiers, avec l’ambition à l’avenir de se mêler à la lutte pour une montée en deuxième division. « En tout cas dans le vestiaire, l’envie y est. Le club… on ne sait pas trop ce qu’il pense. Nous les joueurs, on a envie de faire de notre mieux », lâche Simon Ducommun qui dépeint une absence de ligne claire venant des dirigeants.







Un vaste projet qui demande « beaucoup de patience »

À la tête d’une très jeune équipe, Nemanja Calasan demande, lui, surtout « du temps et de la patience » pour amener des joueurs à maturité et réformer la structure du club. « On a besoin d’un nouveau format donc il a fallu reconstruire la 1re ligue et les U18. Dans ma carrière, j’ai côtoyé une vingtaine d’entraîneurs, je regarde aussi beaucoup de choses aux États-Unis et ailleurs. J’essaye de m’inspirer de tout ça avec notre structure de vie en Suisse pour donner le maximum à notre jeunesse. C’est un vaste projet qui demande beaucoup de patience », plaide l’ancien pivot de SBL. Le BC Boncourt entamera sa deuxième partie de championnat ce dimanche à 16h au Chaudron face à Aarau. /mmi-jpi