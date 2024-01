Digger agrandit sa production et ses locaux

200'000 francs de travaux

La commune de Tavannes, qui est propriétaire du local, a effectué 200’000 francs de travaux. La nouvelle surface d’atelier est attachée à l’ancien bâtiment et pourra accueillir en tout cas trois postes de travail. À l’avenir, Digger espère construire entre cinq et sept machines par an contre deux actuellement. Ceci principalement pour l’Ukraine. « On est à bout touchant. On a fini les gros œuvres, mais maintenant, on attend les dernières parties d’équipement. Il nous manque encore des financements. Si des gens veulent nous offrir un poste à souder, je suis tout à fait preneur », ajoute Frédéric Guerne.