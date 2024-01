« 40 ans / 40 voix » avec Dominique Bugnon

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce lundi, pour la première, l’invité fut Dominique Bugnon, premier employé de Fréquence Jura, qui a été journaliste, rédacteur en chef, chef d’antenne, commentateur sportif ou encore correspondant parlementaire. Au cœur des discussions : les premières fois, la construction de la radio. « Il faut se remettre dans le contexte de l’époque », a notamment rappelé Dominique Bugnon. « Le canton venait d’être créé. Les Jurassiens avaient leurs plaques d’immatriculation, il aurait été inimaginable qu’ils n’aient pas leur radio. On a voulu créer la radio de tous les Jurassiens en mettant l’accent sur ce qu’il se passe ici, en privilégiant l’actualité locale ».

Autre invité de l’émission, Olivier Vuille, premier animateur en studio au moment du lancement de l’antenne. Ce dernier a aussi expliqué l’importance du lien avec l’auditeur. Cette première émission s’est terminée sur un moment d’émotion lorsque les deux invités ont découvert en direct l’entrée surprise dans le studio du Jurassien Roland Keller, qui avait appelé Fréquence Jura depuis Cap Canaveral le 28 janvier 1986, lorsque la navette spatiale Challenger avait explosé. À revivre ci-dessous. /clo