Louis Lang veut grandir à Porrentruy

Louis Lang se sent à l’étroit et veut agrandir son usine à Porrentruy. Le fabricant de boîte de montres dépose ce jeudi dans le Journal officiel une demande de permis de construire pour une extension de son usine d’un total d’environ 4'500 m2 dont 2'500 consacrés à la production, selon les précisions du directeur de l’entreprise Sébastien Lang. « Le bâtiment actuel est devenu trop exigu. Les machines et équipements prennent de plus en plus de place », ajoute Sébastien Lang. L’extension prévoit aussi la création d’un espace dédié au personnel. Selon la conjoncture, de nouveaux emplois pourraient par ailleurs être créés, a précisé Sébastien Lang à RFJ. Le début des travaux est espéré pour le courant du mois de mai et le chantier devrait durer deux ans. Le projet peut faire l’objet d’oppositions jusqu’au 11 mars.





Une nouvelle répartition de l’impôt ?

Alors que le partage de l’impôt de l’entreprise Lang, située à cheval entre Porrentruy et Fontenais, a fait l’objet d’un nouvel accord entre les deux communes en décembre dernier, cette extension pourrait impliquer une réactualisation de la convention dans « plusieurs années », selon le maire de Fontenais Yves Petignat qui explique que le nouveau bâtiment doit d’abord être livré puis évalué. Du côté de Porrentruy, le maire Philippe Eggertswyler avoue n’avoir « aucune idée » de l’implication de cette extension sur la convention qui lie les deux communes. /mmi