Quentin Juillard sélectionné pour les mondiaux de bobsleigh

« Je suis vraiment trop content ! » Quentin Juillard ne cachait pas sa joie ce vendredi au moment de recevoir la sélection définitive pour les Championnats du monde de bobsleigh à Winterberg en Allemagne (19 février – 3 mars). Le pousseur jurassien a été retenu comme remplaçant en bob à 2 au sein du deuxième équipage suisse. Il sera par ailleurs aligné en bob à 4 avec son pilote habituel Cédric Follador. Cette sélection marque pour Quentin Juillard son grand retour au niveau international après des mois et dernières semaines difficiles. L’Ajoulot a dû soigner une longue commotion cérébrale puis a été malade pour son retour à la compétition en Coupe du monde la semaine dernière en Lettonie. Il disputera encore, avant les mondiaux, une manche de Coupe du monde à Altenberg en Allemagne. Outre la valise à préparer, Quentin Juillard espère encore « trouver un écusson du Jura à mettre sur mon nouveau casque, ça a toujours été important pour moi et c’est le dernier préparatif qu’il me reste à faire » ! /msc-jpi