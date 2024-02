Rendez-vous sport : le HC Les Enfers-Montfaucon

Il est venu le temp des derniers coups de patin de la saison pour les hockeyeurs amateurs de la région. Plusieurs championnats se sont terminés ces derniers jours, place aux play-off désormais pour différentes équipes, notamment le HC Les Enfers-Montfaucon, équipe créée en 1987 qui milite en 3e ligue et qui a terminé la saison régulière au 2e rang, derrière la trois du HC Franches-Montagnes. L’entraineur-joueur de la formation taignonne, David Erard, ancien joueur du HCFM, était l’invité de Rendez-vous sport ce lundi. « Quand on arrive en fin de carrière avec le HCFM, on a envie de joueur plus tranquillement. On regarde aussi où jouent ses amis », affirme David Erard pour expliquer l’attrait de son club. « Il n’y a pas forcément de relève, les joueurs sont là depuis des années, l’un de nos joueurs a 60 ans », précise l’entraîneur-joueur. /mmi-mle