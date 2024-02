La 5G suscite des oppositions à Vicques

Un projet de modification d’une antenne de téléphonie mobile pour ajouter la 5G ne passe pas comme une lettre à la poste à Vicques. Une opposition collective qui comprend 200 signatures a été formulée auprès de la commune de Val Terbi. Environ 180 signataires habitent le village et les autres y travaillent, selon les deux personnes à la base de la démarche qui ont été soutenues par le collectif citoyen « Jura Non 5G ». Quant à l’antenne en question, elle se trouve en dehors de la zone à bâtir, à la rue En Chaipelat, et permet déjà la réception de la 3G et de la 4G. /fco