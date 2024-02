« 40 ans / 40 voix » avec Laura Chaignat

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mardi, l’invitée fut Laura Chaignat, dont la carrière connaît une période faste à travers la Suisse Romande. Celle qui est à la fois comédienne, autrice, chroniqueuse humoriste est surtout une animatrice radio de talent qui a fait ses gammes à RFJ entre 2011 et 2018. La Franc-Montagnarde a notamment animé La Matinale et porté différentes chroniques avant d’aller réveiller les auditeurs de Couleur 3. « RFJ est un très joli tremplin, a témoigné Laura Chaignat. Mais en fait, j’ai été imprégné par RFJ depuis toute petite parce que dans la famille Chaignat, RFJ c’est le premier truc qui s’allume le matin et le dernier qui s’éteint le soir. »

RFJ a ainsi joué le rôle de tremplin dans le parcours de la fille des Sairains, comme l’a expliqué « La Gratz », la mam’s de Laura Chaignat, qui s’est invitée par surprise dans ses oreilles. Grandir dans le Jura puis s’épanouir plus loin. Tiens, une phrase qui résonne aussi pour évoquer le trajet de Lionel Frésard, autre enfant de Montfaucon reconnu à travers la Romandie. Il était le deuxième invité d’une émission qui a fait travailler les zygomatiques. À découvrir ci-dessous. /clo