« 40 ans / 40 voix » avec les voix de demain

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce vendredi marquait la fin du projet. La dernière émission s’est donc tournée vers le futur en invitant les voix qui feront l’antenne demain. La jeune animatrice Noëlie Jeannerat, le journaliste Nicolas Meusy tout fraichement diplômé et élu meilleur jeune journaliste de Romandie ainsi que le responsable du web à la rédaction Guillaume Truffer ont expliqué comment ils imaginent la décennie qui s’ouvre et amènera RFJ à son demi-siècle. Les défis sont nombreux entre l’importance de divertir et informer de façon crédible dans un environnement où tout s’accélère et où l’intelligence artificielle pointe le bout de son nez.

Pour marquer symboliquement la fin du projet, RFJ a invité la présidente du Gouvernement jurassien à venir reproduire le geste de son prédécesseur François Lachat qui avait envoyé Fréquence Jura sur les ondes en 1984. Rosalie Beuret Siess est ainsi venue lancer la première chanson qui a suivi l’émission, C’est aujourd’hui que ça se passe, un titre de Grand Corps Malade choisi symboliquement par les trois personnes qui ont animé « 40 ans / 40 voix », Jean-Michel Probst, Jean-François Kohler et Cyprien Lovis. /clo