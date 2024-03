Une nouvelle dynamique pour l’Agro Centre de Courtételle

Le permis de construire sera publié prochainement. Les travaux pourraient commencer au début de l’année prochaine pour une durée de 2 à 4 mois. Ils s’accompagnent de certains défis concernant l’édifice qui n’a eu droit à quasi aucun investissement depuis 30 ans. « On a des différences d’étages, avec des accès pas toujours simples. On va notamment refaire l’isolation, rehausser la dalle au-dessus du magasin, changer les fenêtres, remplacer le chauffage à mazout par une pompe à chaleur alimentée avec 300 m2 de panneaux solaires, donc on va miser sur un bâtiment plus écologique », poursuit Ignace Berret, qui ajoute que 9 places de parc seront créées pour un total de 15 places.

Ce chantier s’inscrit dans le cadre du projet de développement régional Créalait, qui le finance à hauteur d’un tiers : « Nous avons fait une étude de marché qui nous montre que nous pouvons arriver à un chiffre d’affaires d’un million de francs. Par des produits efficaces et en circuit court ayant parcouru 1 ou 2 km, on aura des prix attractifs. On ne concurrence pas les magasins de village ni les boutiques de produits du terroir, mais on redonne de la valeur à ses 80 agriculteurs qui auront donc un point de vente pour toute la Vallée de Delémont », confie le secrétaire de l’association Créalait Olivier Boillat.