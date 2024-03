De jeunes Ajoulots la tête dans les livres

Sensibiliser à la lecture et à la documentation, c’est l’objectif du BiblioWeekend. Les jeunes adolescents de 9e Harmos à Porrentruy ont pu profiter vendredi d’une journée à la découverte des services d’information documentaires de la ville. Une visite sous le signe de la nourriture, puisque le thème de cette 3e édition était « À table ». Les élèves ont pu déguster de nombreux produits locaux sur les 6 étapes de leur parcours. Les différents postes mêlaient lecture, animations et gourmandises afin de faire découvrir aux élèves les sites de documentation de la ville. Les jeunes ont notamment pu visiter les archives de l’ancien Évêché de Bâle et y profiter d’une présentation sur l’histoire de la Tête de moine. Cette visite a attisé la curiosité des jeunes, nombre d’entre eux n’ayant jamais feuilleté d’anciens manuscrits. Elle a aussi ravi le conservateur des archives Jean-Claude Rebetez : « On peut faire voir des documents à des personnes qui ne mettraient autrement jamais un pied aux archives », sourit-il, en espérant que cette découverte ait suscité de l’intérêt.