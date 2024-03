Café des Arts : Heidi Baader-Nobs

Rencontre avec une compositrice dont la musique est particulièrement précise et exigeante. Heidi Baader-Nobs est née à Delémont en décembre 1940. Après avoir suivi l’école normale, où elle va apprendre le piano et le violon, elle étudie la théorie musicale et la composition à l’Académie de musique de Bâle.

Installée non loin de la cité bâloise depuis plus de 40 ans, elle a composé de nombreuses pièces complexes. On dit de ses oeuvres qu’elles sont des réalisations acoustiques d’idées graphiques. Chaque note a une place très précise sur la partition, et Heidi Baader-Nobs explique d’ailleurs qu’elle n’a jamais composé une pièce à l’aide d’un instrument…