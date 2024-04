« Un coup de massue » pour Pro Senectute Arc Jurassien

« Un choc », « une profonde déception » : Pro Senectute Arc Jurassien réagit ce mardi à la mesure d’économie prononcée il y a une dizaine de jours par le Gouvernement jurassien à l’encontre de la Fondation de services aux personnes âgées active dans les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne. L’exécutif ampute la subvention au service de repas à domicile de 92'000 francs pour l’année en cours, un service contractualisé par un mandat de prestation avec l’Etat jurassien. L’une des mesures qui doit permettre de compenser l’absence de versements de la Banque nationale suisse en 2024.

Mesure ciblée, conséquences globales

Si les conséquences concrètes d’une telle coupe ne sont pas encore connues, le financement des prestations de Pro Senectute à long terme se retrouve en difficulté, selon son directeur François Dubois qui pointe du doigt le timing de l’annonce alors que l’année budgétaire est déjà bien entamée. Le budget 2024 de Pro Senectute tablait d’ailleurs sur un déficit de 480'000 francs (sur un budget de quelque 9 millions). L’organisation doit aussi faire face aux enjeux liés au vieillissement de la population et à la surcharge de son secteur « consultation sociale ».

La coupe du canton du Jura aura un impact sur l’ensemble de Pro Senectute Arc Jurassien, selon son directeur qui tient une comptabilité globale aux trois cantons et à tous les secteurs d’actions. L’organisation à but non lucratif dénonce encore des marges qui fondent sur les repas à domicile : dans le Jura, Pro Senectute achète un menu préparé par l'Hôpital du Jura à 16 francs et le livre pour 19 francs à ses clients. En 2023, Pro Senectute Arc Jurassien a livré plus de 114'000 repas dans le Jura. Le directeur de Pro Senectute Arc Jurassien indique encore qu’il n’y a aucune chance pour que le Gouvernement jurassien fasse marche arrière. Dans les cantons de Neuchâtel et Berne, des négociations sont en cours pour accorder un financement supplémentaire à l’institution. /comm-mmi