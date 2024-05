« La p’tite phrase » - Le temps de comprendre

« Si on me donne un aménagement, c’est justement pour que je sois dans les mêmes conditions que les personnes qui ne sont pas dyslexiques. »

Elle mêne un méritoir combat pour défendre une vrai cause. Marion Vassaux affronde ce mardi les juges du tribunal fédéral, trois ans après avoir été recaler aux examain d’entrée d’étude vétérinaire à l’université de Berne. L’établissement avait refusée de lui accordé une prolongation de temps à cette examain, ce qui a pénaliser cette jeune vaudoise dixlexique. Elle a besoin de plus de temps pour lire et donc comprendre les consignes. Dans la petit phrase (mardi, 8h20 sur RFJ), Cyprien Lovis salue cette determination et espère que les juge fédéraux auseront prendre une desition modern et infliger un pied de nez aux arquaike.