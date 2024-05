La Fontaine du Suisse entame sa cure de jouvence

Combler les manques, sans réinventer

Durant les prochains mois, les artisans vont donc continuer d’examiner en détail l’état du monument et les différents types de dégradations. Ils viendront ensuite consolider la pierre avant de retirer progressivement la peinture et combler ou reconstituer les parties manquantes le plus fidèlement possible. « Certaines formes reviennent plusieurs fois, comme les sirènes, on peut donc s’en inspirer, explique Amalita Bruthus, mais il y aura de toute façon une grosse recherche au niveau des archives pour trouver des photos d’avant la restauration de 1980 et avoir des exemples pour reconstituer au plus proche et ne rien réinventer, car les restaurateurs d’art détestent réinventer. »

La pause hivernale jusqu’au printemps 2025 permettra également de réfléchir au type de polychromie qui sera appliqué sur la fontaine. « On est devant un ensemble Renaissance, explique Amalita Bruthus, donc l’idée c’est de partir sur de la peinture à l’huile, avec un rendu plus brillant et satiné. »

Autre défi, le choix des couleurs. Celles qui habillent actuellement la fontaine ont été choisies dans les années 80, et ne collent pas nécessairement à l'oeuvre d'origine. « Je ne sais pas si l’on va trouver des informations par rapport au sculpteur, comme un carnet ou un bon de commande, explique Amalita Bruthus, mais l’idée c’est de pouvoir argumenter notre choix de couleurs et ne pas juste proposer quelque chose que l’on trouve joli. »





La fontaine du Suisse ou du Banneret ?

Le monument est couramment appelé fontaine du Suisse…. ou du Banneret. Pourtant, à l’origine, c’était bien un banneret qui trônait sur le la fontaine. Derrière cette double appellation se cache en réalité une histoire plutôt rocambolesque qui trouve racine dans une aquarelle du début du XIXe siècle. « Cette aquarelle de 1803 montre le monument sans personne sur le fût, explique Amalita Bruthus. Un écrit raconte que l’on aurait déboulonné le banneret, peut-être les troupes françaises qui n’aimaient pas le symbole, et la fontaine serait restée ainsi durant presque un siècle. Un autre document indique que vers 1900 le Banneret a été restauré et réinstallé. Mais vraisemblablement, il n’aurait pas plu à la population qui l’aurait fait tomber. Mais cela reste à vérifier. Et c’est vers 1913 que l’on a commandé un beau garde Suisse. » /tna