La nature sublimée au Musée jurassien des Arts de Moutier

Du fusain et des fleurs ! Samedi, le Musée jurassien des arts de Moutier vernit deux nouvelles expositions qui subliment la nature. La première rend hommage à Ignacio Ruiz, maître prévôtois du fusain disparu l’an dernier. Avec ses œuvres en noir-blanc inspirées par des photographies, le spectateur ne contemple jamais un paysage éloigné, froid. L’artiste l’immerge au premier plan, tantôt dans le mouvement d’une rivière ou le bruissement des feuilles des arbres. Selon la conservatrice du musée, son travail peut être appréhendé en deux temps : « vues de loin, ses œuvres sont d’un réalisme saisissant, et lorsqu’on s’approche, on voit le côté poudreux et velouté du fusain. »