Une chrysalide géante pour rêver 2074 à Moutier

Elle se projette en 2074, l’année où le Jura fêtera le centenaire du plébiscite d’autodétermination. L’exposition Jura-24 de Moutier organisée dans le cadre du 50e anniversaire du vote du 23 juin 1974 propose aux visiteurs de se plonger dans l’avenir. Le vernissage de « Rêver 2074 » s’est déroulé samedi après-midi dans l’ancienne halle aux marchandises de la gare de la cité prévôtoise. Le public peut notamment y découvrir la chrysalide monumentale de l’artiste lyonnais Arnaud Laffont retenu dans le cadre d’un appel à projets. « C’est pour moi ce qui symbolise parfaitement le changement de canton de la ville de Moutier, cette mutation consistant à passer de chrysalide à papillon », explique-t-il.





Des rêves mis en images par l’IA

L’œuvre d’Arnaud Laffont prend la forme d’un gonflable géant. Des vidéos réalisées à l’aide de l’intelligence artificielle sont également projetées sur l’œuvre. Elles ont été créées sur la base d’un sondage effectué auprès de Prévôtois et de Jurassiens. « L’idée était de récupérer toutes les réponses et de les traduire dans un rêve commun et global grâce à l’IA », souligne l’artiste français. Les différents rêves sont également diffusés dans le hangar par le biais de voix enregistrées.