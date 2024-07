Un après-Covid dynamique pour l’économie jurassienne

L’économie jurassienne a rapidement retrouvé le dynamisme après la pandémie. Le constat émane du deuxième rapport économique commun aux cantons du Jura, de Bâle-Ville et Bâle-Campagne publié récemment. Les chiffres dévoilés dans le document permettent de constater que la région a renoué avec la croissance après le Covid, même si l’économie observe actuellement un certain repli. Le PIB du canton du Jura a, par exemple, connu une progression importante. Le produit intérieur brut a connu une évolution plus favorable que la moyenne nationale. Il a, en effet, augmenté de 18% sur la période 2014-2022. Selon le rapport, cette évolution positive est notamment due au secteur de la santé avec des activités en hausse de 30%.





Forte hausse de la main-d’œuvre frontalière

En ce qui concerne l’évolution du nombre de postes de travail, elle est proportionnellement plus importante dans le Jura qu’en moyenne suisse, mais aussi que dans les deux Bâle. Le canton reste, par ailleurs, industriel avec 37% des emplois dans ce secteur en 2021, contre seulement 17% à Bâle-Ville. Les entreprises jurassiennes exportent toujours leurs produits à l’étranger de manière importante, avec comme conséquence une balance commerciale largement positive. L’an dernier, le canton du Jura a d’ailleurs enregistré un record avec un solde positif de 1,5 milliard de francs en ce qui concerne la différence entre le total des exportations et des importations.

Le rapport ajoute que le dynamisme de l’économie jurassienne se manifeste aussi avec un taux de chômage stable à un niveau relativement bas et une augmentation de près de 70% de la main-d’œuvre frontalière entre 2014 et 2023.





Des défis à relever

Malgré son dynamisme économique, la région fait aussi face à des défis, notamment dans le domaine de la formation et de la démographie. Les chiffres du rapport économique montrent que les Jurassiens sont relativement bien formés, avec un taux de jeunes diplômés des hautes écoles supérieur aux cantons voisins en 2022. Mais seulement 26% des personnes travaillant dans le Jura ont une formation au niveau tertiaire, soit la moitié du pourcentage de Bâle-Ville. Ces éléments confirment que les jeunes Jurassiens ne reviennent souvent pas dans la région après la fin de leurs études, souligne le communiqué publié par l’Etat en marge du rapport.

Sur le plan démographique, la population résidente de personnes actives, soit entre 15 et 64 ans, a diminué de 1% dans le Jura entre 2014 et 2022, alors qu’elle augmente au niveau national. Une tendance à la baisse est également observée chez les enfants de 0 à 14 ans. Ces différents éléments constituent des défis à relever pour les cantons du Jura ces prochaines années, précisent les autorités. /comm-alr