Un projet jurassien nominé pour le Prix Montagne 2024

Le Prix Montagne 2024 pourrait revenir à la Société coopérative agricole de Courtételle. L’entité a été nominée pour son projet « Graines de pays » qui consiste à prendre en charge et valoriser sur place la production agricole de la région et à en écouler une partie dans son propre magasin. Cette démarche allie « pérennisation, innovation et économie de proximité », selon le jury qui est composé de sept membres et présidé par l’ancien skieur de fond professionnel Dario Cologna. Cinq autres projets ont été retenus en Suisse. Le Prix Montagne est doté de 40'000 francs. Il est décerné chaque année par le Groupement suisse pour les régions de montagne et l’Aide suisse à la montagne. Un prix du public doté de 20'000 francs est aussi remis par La Mobilière Société Coopérative. Les lauréats seront connus le 5 septembre. /comm-alr