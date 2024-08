Un avion décollera de La Caquerelle pour un vol aérophilatélique

Le vol aérophilatélique La Caquerelle - Lausanne sera réédité pour son centenaire. Il avait eu lieu le 31 août 1924 lors de l’inauguration de la Sentinelle des Rangiers, qui avait réuni quelque 15'000 personnes. Une journée commémorative aura lieu le 31 août prochain, portée par le Club philatélique de Delémont et Environs. À cette occasion, un avion historique se posera à La Caquerelle et transportera le courrier postal jusque dans la capitale vaudoise. Cet événement est d’importance nationale, puisqu’un seul vol aérophilatélique a lieu chaque année en Suisse. C’est la première fois que le Jura est hôte depuis l’intronisation de ces vols officiels en 1967. « On a voulu faire à peu près la même chose qu’en 1924. On a recherché un vieil avion et on a trouvé un Fieseler Storch qui appartient à un père et son fils, qui sont des pilotes professionnels. À 50 km/h, il vole encore et à 49 km/h, il commence d’atterrir, donc il peut se poser sur une piste d’atterrissage qui avoisine les 250-300 m », explique Jean-Luc Meusy, initiateur du projet et membre du comité d’organisation.