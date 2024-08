Rendement faible pour les récoltes jurassiennes

Les récoltes n’ont pas été bonnes cette année et le Jura ne fait pas exception. Les fortes pluies du début d’année en sont la cause. La situation est la même pour tout le monde. Aubin Montavon, collaborateur à la coopérative agricole de Courtételle explique qu’au niveau européen la situation est similaire, la France étant également particulièrement touchée. Dans la région, les moissons ne sont pas encore terminées, certaines parcelles en hauteur, moins touchées par la forte humidité du début de saison, doivent encore être récoltées. Pour l’instant, le bilan au niveau de la quantité est une baisse de 50% par rapport à l’année dernière, mais la Société coopérative agricole de Courtételle vise pour la fin des moissons une perte d’environ 35%. Au niveau de la qualité, 60% des lots du blé conventionnel ont été déclassés, c’est-à-dire du blé à destination d’alimentation humaine qui est parti en blé fourragé. Une situation « catastrophique », d’après Aubin Montavon, qui va « pousser à l’adaptation et potentiellement à certains changements au sein de l’agriculture »./age