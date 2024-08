Benoîte Crevoisier a rendu la plume

Militante et écrivaine, Benoîte Crevoisier n’est plus. La Franc-Montagnarde est décédée à Saignelégier à l'âge de 86 ans. Benoîte Crevoisier est née et a passé la majeure partie de sa vie à Lajoux où elle a enseigné de 1958 à 1996. Mais c’est surtout par sa plume qu’elle s’est fait connaître. Dixième d’une fratrie de douze enfants, Benoîte Crevoisier a été marquée par l’affaire de la place d’armes qui a secoué les Franches-Montagnes dans les années 60. Elle avait été une figure de proue de ce bras de fer entre la population taignonne et les autorités fédérales, au point de lui consacrer le dernier de ses livres, en 2019, sous la forme d’un témoignage rare et précieux. « C’était pour moi un devoir de mémoire » avait-elle déclaré à l’époque de la parution. Auparavant, Benoîte Crevoisier avait publié deux ouvrages dans les années 90 Poignée d’escarbilles et Le Miroir aux alouettes puis deux autres durant sa retraite Avec un grain de sel et Mesdemoiselles. /clo