Gabriel Nusbaumer s’est éteint

Gabriel Nusbaumer n’est plus. Le co-fondateur de Jura-Afrique qui était fortement impliqué dans la vie associative et politique de la région est décédé mercredi à l’âge de 76 ans, selon un faire-part diffusé jeudi dans « Le Quotidien jurassien ». Il avait été maire de Pleigne de 1985 à 1996 et député au Parlement jurassien avec le Parti socialiste. Dans son village, Gabriel Nusbaumer avait notamment œuvré pour la création d’une zone artisanale et la constitution du triage forestier avec les communes voisines de Mettembert et Movelier. Sur le plan professionnel, il avait occupé entre autres le poste de chef du Service de la santé publique du canton du Jura. Gabriel Nusbaumer avait également présidé la Fédération jurassienne de coopération et de développement (FICD), la Fondation du lac du Lucelle ou encore le conseil de direction de l’Hôpital régional de Delémont. Ses obsèques auront lieu samedi à 14h à l’église de Pleigne. /alr