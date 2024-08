Saignelégier réfléchit clairement à créer un Conseil général

Saignelégier se penche sur la création d’un Conseil général. Une commission spéciale s’est constituée en mars dernier pour travailler sur ce dossier. Elle est composée de douze membres : un représentant du conseil communal et onze personnes issues des partis politiques actifs sur le territoire communal (POP, Verts, PS, PCSI, Centre et UDC). Selon le responsable de la commission, la réflexion autour d’un changement de l’organe législatif couve depuis plus de dix ans à Saignelégier. A présent, le processus est clairement lancé, a confié à RFJ Jean-Marie Miserez. La commission est divisée en deux sous-groupes : « L’un étudie plutôt les impacts financiers d’un Conseil général. L’autre étudie les impacts sur le plan réglementaire », précise celui qui a été président du Parti socialiste jurassien entre 1981 et 1985. Jean-Marie Miserez espère pouvoir remettre un premier rapport au conseil communal avant la fin de l’année.