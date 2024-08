Géothermie profonde : 73% d’opposition à Haute-Sorne

Les trois quarts de la population de Haute-Sorne ne veulent pas du projet de géothermie profonde à Glovelier. Le constat ressort du sondage réalisé par l’institut gfs.berne pour le compte de la commune ce printemps. Les conclusions de l’enquête ont été dévoilées lundi matin. Plus de 2'200 personnes ont été interrogées pour un taux de participation de 36%.

Dans le détail, 73% des sondés se disent opposés au projet, dont 61% qui ne sont « pas du tout d’accord » avec le chantier mené à Glovelier et 12% « plutôt pas d’accord ». 11% n’ont pas voulu se prononcer. Les personnes « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord » avec le projet n’atteignent que 16%. Le soutien est plus important chez les hommes avec 20%, souligne gfs.berne. Une opposition plus forte que la moyenne est, par ailleurs, observée chez les propriétaires de bâtiments (78%). Selon les sondeurs, les habitants de Haute-Sorne observent le projet de géothermie profonde avec un œil attentif. En effet, 94% des participants au sondage en ont déjà entendu parler, ce qui est rarement observé pour des sujets politiques, souligne l’institut.





Une opinion ancrée

La grande majorité des refus est principalement motivée par les risques et dangers généraux à 42%, puis viennent les tremblements de terre, les dommages environnementaux et le manque de consultation de la population. Selon gfs.berne, le taux élevé de refus catégoriques montre que la formation de l’opinion sur ce projet est bien avancée. D’éventuelles discussions supplémentaires ne promettent que peu de changements.

Le sondage portait également sur toute une série d’autres sujets et notamment la fusion de 2013. Il en ressort que la moitié des sondés jugent globalement positivement le mariage opéré entre les différents villages. /alr