Droits de douane : « un coup dur » pour l’économie jurassienne

L’économie jurassienne et mondiale s’est réveillée groggy. Le président américain Donald Trump a annoncé cette nuit une série de nouvelles taxes pour les produits étrangers importés aux Etats-Unis. La Suisse est touchée de plein fouet : les exportations de notre pays subiront dès la semaine prochaine des droits de douane de 31 % à leur entrée aux Etats-Unis. Les exportations suisses seront frappées de droits de douane additionnels de 10 % à partir du 5 avril, puis de 21 % supplémentaires dès le 9 avril. « C’est un réveil très difficile. Pour les montres et les machines, en ce qui concerne l’économie jurassienne, c’est un coup dur et on n’en mesure pas vraiment pour l’instant toutes les conséquences », regrette le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura. Concrètement, les Etats-Unis représentent « le premier marché d’exportation » pour l’horlogerie et « certains composants de l’industrie des machines sont exportés vers les Etats-Unis », explique Pierre-Alain Berret qui ne comprend pas la décision du président américain. « Les produits industriels importés des Etats-Unis sont exemptés de droits de douane par la Suisse. Ça nous parait totalement injustifié », réagit-il.