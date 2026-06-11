Le Jura doit voir grand, dit la CCIJ

La Chambre de commerce et d'industrie du Jura (CCIJ) estime que la région réunit le savoir-faire ...
Le Jura doit voir grand, dit la CCIJ

La Chambre de commerce et d'industrie du Jura (CCIJ) estime que la région réunit le savoir-faire pour s'émanciper et salue le renouvellement des autorités politiques. 

La CCIJ a tenu ce jeudi son assemblée à Moutier, une première dans la cité nouvellement jurassienne. (Photo archives) La CCIJ a tenu ce jeudi son assemblée à Moutier, une première dans la cité nouvellement jurassienne. (Photo archives)

C'est un appel à croire en soi et en ses capacités que le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCIJ) a lancé aux entrepreneurs jeudi à Moutier. Olivier Haegeli a salué les capacités d'innover et pousser les murs de l'économie jurassienne dans un environnement mondial complexe qui a eu l'an passé d'importantes conséquences pour le tissu économique régional. Une centaine d'entreprises bénéficient d'ailleurs toujours des mesures de chômage partiel. A l'occasion de l'assemblée générale d'une organisation qui compte désormais plus de 600 membres, le président a estimé que « le Jura doit s'émanciper, être fier, oser se mettre en valeur et mener de grands projets », citant en exemple la future construction d'un nouvel hôpital à Delémont. Il a aussi senti « une dynamique nouvelle lors du SIAMS » qui s'est tenu en avril dans la cité prévôtoise. La CCIJ a encore salué le renouvellement des autorités politiques l'automne dernier.« Nous avons la chance dans le Jura d'avoir un Gouvernement proche, à l'écoute et conscient de ce que vivent nos entreprises », a déclaré Olivier Haegeli, saluant le « virage prometteur des autorités renouvelées ». /clo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

La voie en direction de St-Ursanne du tunnel du Mont-Russelin est fermée à la circulation

La voie en direction de St-Ursanne du tunnel du Mont-Russelin est fermée à la circulation

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 18:49

Il avoue avoir poignardé un homme à Delémont

Il avoue avoir poignardé un homme à Delémont

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 17:24

Swiza reprend la fabrication de la Girolle

Swiza reprend la fabrication de la Girolle

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 17:22

Deux opposants à la modification de l’écoquartier à Porrentruy

Deux opposants à la modification de l’écoquartier à Porrentruy

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 16:19

Articles les plus lus

« En boîte » : Acrotec

« En boîte » : Acrotec

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 11:57

Deux opposants à la modification de l’écoquartier à Porrentruy

Deux opposants à la modification de l’écoquartier à Porrentruy

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 16:19

Le théâtre Les Gremôds baisse le rideau et tient la commune des Bois pour responsable

Le théâtre Les Gremôds baisse le rideau et tient la commune des Bois pour responsable

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 17:12

Swiza reprend la fabrication de la Girolle

Swiza reprend la fabrication de la Girolle

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 17:22

« En boîte » : Acrotec

« En boîte » : Acrotec

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 11:57

Une altercation physique entre plusieurs jeunes à Porrentruy

Une altercation physique entre plusieurs jeunes à Porrentruy

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 13:48

Réouverture de la route entre Montfaucon et Les Sairains

Réouverture de la route entre Montfaucon et Les Sairains

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 15:26

Le théâtre Les Gremôds baisse le rideau et tient la commune des Bois pour responsable

Le théâtre Les Gremôds baisse le rideau et tient la commune des Bois pour responsable

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 17:12