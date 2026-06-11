C'est un appel à croire en soi et en ses capacités que le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCIJ) a lancé aux entrepreneurs jeudi à Moutier. Olivier Haegeli a salué les capacités d'innover et pousser les murs de l'économie jurassienne dans un environnement mondial complexe qui a eu l'an passé d'importantes conséquences pour le tissu économique régional. Une centaine d'entreprises bénéficient d'ailleurs toujours des mesures de chômage partiel. A l'occasion de l'assemblée générale d'une organisation qui compte désormais plus de 600 membres, le président a estimé que « le Jura doit s'émanciper, être fier, oser se mettre en valeur et mener de grands projets », citant en exemple la future construction d'un nouvel hôpital à Delémont. Il a aussi senti « une dynamique nouvelle lors du SIAMS » qui s'est tenu en avril dans la cité prévôtoise. La CCIJ a encore salué le renouvellement des autorités politiques l'automne dernier.« Nous avons la chance dans le Jura d'avoir un Gouvernement proche, à l'écoute et conscient de ce que vivent nos entreprises », a déclaré Olivier Haegeli, saluant le « virage prometteur des autorités renouvelées ». /clo
Le Jura doit voir grand, dit la CCIJ
La Chambre de commerce et d'industrie du Jura (CCIJ) estime que la région réunit le savoir-faire ...
RFJ
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