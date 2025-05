Olivier Haegeli élu président de la CCIJ

Dans son discours, le nouveau président a mis l’accent sur l’importance de « travailler ensemble, dans le respect des rôles, mais dans la convergence des ambitions ». Il a appelé ses pairs au « dépassement des cloisonnements » et assuré que « les entreprises jurassiennes se battent chaque jour dans un environnement ultra complexe et incertain ». Le mot « incertitude » a d’ailleurs été la rampe de lancement du discours du ministre de l’Economie. Stéphane Theurillat s’est toutefois voulu positif en affirmant que « nous ne sommes pas encore sortis du brouillard, mais quelques rayons de soleil semblent arriver ». Et de citer la nouvelle collaboration que le Gouvernement jurassien a validé (accord de principe pas encore signé) ce mardi avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Un représentant des EPF sera présent en permanence dans le Jura dès cet été et cela doit permettre à l’économie jurassienne d’avoir un lien direct avec la pointe de la recherche et ainsi favoriser l’innovation dans les entreprises régionales. /clo