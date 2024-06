La Nuit des entreprises jurassiennes remet ça

Les entreprises jurassiennes vont à nouveau se mettre en vitrine pour montrer leur savoir-faire, se rapprocher de la population et susciter des vocations auprès des jeunes. Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, la Nuit des entreprises va vivre sa 2e édition le 12 septembre prochain, entre 18h et 22h. 26 firmes jurassiennes – dont une de Moutier – vont ouvrir leurs portes. Regroupées en binômes, elles vont ainsi proposer 13 visites dans toute la région.

La Nuit des entreprises avait éveillé la curiosité et séduit le public lors de sa première édition en 2022. Pour la CCIJ, remettre ça allait donc de soi. « On a la volonté de partager le savoir-faire des entreprises au grand public pour qu’il puisse mieux se rendre compte de ce qui se fait. Il y a des quantités de métiers dont on ignore même l’existence. Ce savoir-faire doit être valorisé pour que nos entreprises puissent le promouvoir et aussi trouver les talents de demain », commente le directeur Pierre-Alain Berret.