L’industrie jurassienne soucieuse de la durabilité

La durabilité et l’économie circulaire, deux concepts liés qui ne laissent pas l’industrie jurassienne insensible. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se préoccuper du recyclage et de la traçabilité de leurs déchets. Le mois dernier, un atelier lancé par la Chambre de commerce et de l’industrie jurassienne (CCIJ) a réuni à Moutier des représentants du monde industriel et des spécialistes du traitement des déchets. Responsable environnement chez GoTri à Develier, Maël Bourquard a ainsi pu montrer ce qu’il propose : « Nous avons une gestion globale des déchets. C’est un concept unique à chaque entreprise suivant le type de déchets et la place dont elle dispose. »