Une arrivée et un retour à Watches and Wonders

Les marques régionales se montrent lors du rendez-vous annuel mondial de la haute horlogerie. Le salon Watches and Wonders bat son plein à Genève depuis mardi et jusqu’à lundi prochain. Parmi les 66 exposants, on retrouve pour la première fois depuis 5 ans la maison Corum. L’entreprise de La Chaux-de-Fonds a connu de nombreux remous ces dernières années, frôlant la faillite en 2025 avant que le Neuchâtelois Haso Mehmedovic ne la rachète. Après un peu moins d'un an à la tête de Corum, le directeur général et président du Conseil d’administration se réjouit de voir la marque se relever et revenir sur le salon genevois. Et pourtant, Corum n’était pas sur la liste d’attente pour obtenir un emplacement. « Le premier jour de ma prise de fonction, j’ai appelé Matthieu Humair, le CEO de Watches and Wonders », raconte Haso Mehmedovic. « Je lui ai dit "Matthieu, je ne peux pas relancer Corum dans une chambre d’hôtel" », sourit-il.
Haso Mehmedovic : « Il y a vraiment de la bienveillance autour de la marque. »
L’objectif pour Haso Mehmedovic est de pérenniser la présence de sa marque sur le salon. « Corum se porte très bien et sera encore l’année prochaine à Watches and Wonders, avec un plus gros stand », annonce-t-il.
La « petite nouvelle »
Autre nouvelle marque régionale qui est présente cette semaine à Watches and Wonders : Bianchet. Une entreprise très jeune, puisqu’elle a été fondée en 2017 à Neuchâtel par le couple Festa Bianchet. Si elle avoue qu’elle aurait souhaité venir plus tôt sur le salon, la cofondatrice Emmanuelle Festa Bianchet estime que c’est le moment opportun puisque la marque a eu le temps de s’implanter et de se faire un nom dans le milieu. Emmanuelle Festa Bianchet veut profiter du salon pour continuer le développement de sa marque : « On espère surtout pouvoir ouvrir d’autres points de vente, on en a actuellement une trentaine dans le monde. »
Emmanuelle Festa Bianchet : « On est là pour prendre de nouveaux contacts aussi. »
Bianchet a également pour objectif de revenir pendant de nombreuses années sur le salon horloger genevois. « Évidemment c’est fait pour les grandes marques, mais il y a aussi beaucoup de soutien pour les petites et les jeunes marques », relève Emmanuelle Festa Bianchet. Justement, comment font les marques plus « petites » pour se faire une place parmi les grosses cylindrées comme Tag Heuer, Chopard, Rolex ou encore Chanel ? « Cela dépend beaucoup de la stratégie de chacun », estime la cofondatrice de Bianchet.
« Une question de type de produits, de positionnement de prix. »
« L’horlogerie, c’est toujours des hauts et des bas »
Franc fort, droits de douane américains, conflits géopolitiques… les embuches sont nombreuses actuellement sur le marché de l’horlogerie. Mais Haso Mehmedovic reste positif malgré la période difficile que traverse la branche. « L’horlogerie, c’est toujours des hauts et des bas. La clé de la stabilité, c’est de contrôler ses marges, ses coûts et ses investissements », relève le directeur général de Corum.
Haso Mehmedovic : « Il faut s’adapter. »
A contrario, Bianchet n’est pas particulièrement concerné par ces crises, estime Emmanuelle Festa Bianchet. « Ça dépend du positionnement de chacun. Nous on a la chance d’être dans un segment de prix élevé du marché », relève la cofondatrice de la marque.
Emmanuelle Festa Bianchet : « On a peu de pièces, donc la demande pour l’instant est supérieure à l’offre. »
Des nouveautés à profusion
Reconnu comme le plus grand rendez-vous international de la haute horlogerie, depuis l’arrêt de Basel World, Watches and Wonders est l’occasion pour les entreprises de présenter leurs nouveautés. Pour sa première participation au salon, Bianchet présente une nouvelle forme et une collaboration avec Maserati.
Emmanuelle Festa Bianchet présente les nouveautés de Bianchet :
Pour Corum, ce sont trois collections qui sont présentées cette semaine à Genève. Pas de révolution, car l’héritage, le patrimoine, c’est l’ADN de la marque, estime Haso Mehmedovic.
Haso Mehmedovic présente les nouveautés de Corum :
Watches and Wonders, le salon mondial de la haute horlogerie, avec notamment Corum et Bianchet, c’est jusqu’à lundi 20 avril à Palexpo à Genève. /lgn