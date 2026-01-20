L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

L'industrie horlogère suisse fascine par sa capacité de résilience et de réinvention. Deux livres de Pierre-Yves Donzé sur ce secteur emblématique ont récemment été réédités aux éditions neuchâteloises Alphil. « Histoire du Swatch Group » a été publié pour la première fois en 2012, alors que « Histoire de l’industrie horlogère suisse, XIXe et XXe siècle » est sorti en 2009. Depuis, l’industrie horlogère a beaucoup évolué. Le professeur d'histoire économique aux Universités d'Osaka et de Fribourg propose une analyse actualisée de cette industrie. « J'ai entièrement réécrit la dernière partie de mon ouvrage pour comprendre comment il a été possible de transformer une industrie manufacturière qu'est l'horlogerie en une industrie du luxe », explique Pierre-Yves Donzé. Ce virage stratégique, amorcé il y a plusieurs décennies, explique aujourd'hui la domination suisse sur le marché mondial des montres.

De la crise à la renaissance

L'industrie horlogère suisse a traversé plusieurs crises majeures au fil des siècles. La première grande crise structurelle remonte à la fin du XIXe siècle, avec l'industrialisation des Etats-Unis. « Les Américains ont été les premiers à fabriquer en masse des montres à la machine dans leurs usines. Ces montres étaient extrêmement précises et bon marché », rappelle l'historien. Face à cette menace, la Suisse a dû industrialiser sa propre production.