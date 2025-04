Porrentruy serre la vis en matière de stationnement

Porrentruy durcit le ton face aux voitures tampons. Le Conseil municipal a présenté jeudi sa nouvelle politique de stationnement qui doit entrer en vigueur à la rentrée d’août. Les zones bleues pourront désormais être utilisées gratuitement pendant trois heures, au lieu d’une heure habituellement. Par contre, les grands parkings de la Colombière, de l’Oiselier et de la patinoire seront payants. Il en coûtera 1 franc de l’heure. La conseillère municipale en charge de la sécurité précise que ces mesures doivent apporter davantage de sérénité et un cadre de vie agréable aux habitants et utilisateurs de Porrentruy. Anne Roy relève aussi qu’il y a deux ans, le Gouvernement cantonal avait mis en place son propre plan de mobilité qui a « des incidences importantes sur le stationnement en ville ».

Lors des séances du Conseil de ville, plusieurs élus avaient relevé des tensions au parking gratuit de l’Oiselier qui était occupé par des collaborateurs de l’administration cantonale. « Notre réponse, c’est d’introduire une tarification à 1 franc de l’heure », conclut Anne Roy qui indique que la première demi-heure de stationnement est offerte sur le tout le périmètre de la commune. Pour se garer gratuitement, il est possible de se rendre en périphérie dans le secteur vers le cimetière, ainsi qu’au Voyeboeuf jusqu’au tennis. Des places seront d’ailleurs marquées cet été dans cette zone.





Des rentrées d’argent espérées

La mise en place de cette nouvelle politique de stationnement est budgétisée à 130'000 francs. Elle devrait toutefois permettre de nouvelles rentrées d’argent, estimées à 100'000 francs. Le commissaire de la police municipale, Dominique Vallat, reste prudent quant à ce chiffre. Il ignore le nombre de personnes qui vont casser leur contrat de bail pour les macarons qui eux aussi connaîtront une augmentation de tarif.