La course aux cochons, une tradition à Chaindon

Reconvilier vit au rythme de la Foire de Chaindon ce dimanche. Un riche programme était au menu des dizaines de milliers de visiteurs, dont la traditionnelle course aux cochons. Au départ, 8 bêtes d’à peine deux mois, habillé de collier de couleur pour les distingués. Une animation qui attire en nombre le public. De plus, on peut parier sur le cochon gagnant. Tom Bühlmann s’est rendu sur place pour suivre la 3e course de la journée, reportage.