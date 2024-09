Le grand jour approche pour de nombreux jeunes gymnastes de la région

Les gymnastes de la région voudront briller ce week-end à La Blancherie. Delémont accueille samedi les championnats jurassiens de gymnastique individuelle et à deux. Plus de 80 chorégraphies seront présentées dans les catégories jeunesses et actives. Un exercice bien différent de la gymnastique en groupe, selon Marie Terrier, monitrice pour les 10-17 ans et présidente à la Fémina-Club Develier. « C’est plus impressionnant, les yeux sont braqués sur elles, c’est vraiment plus stressant », explique-t-elle en ajoutant : « On leur apprend la gestion de ce stress (…) On essaie beaucoup de tourner en positif ». A Develier, la participation à ces championnats constitue une récompense puisque les gymnastes sont sélectionnés par les entraîneurs et bénéficient ainsi d’un entraînement supplémentaire par semaine. La préparation à un tel championnat constitue aussi un travail particulièrement conséquent pour les entraîneurs : « Quand on a un groupe, on fait une seule chorégraphie dans l’année. Pour ma part, cette année, j’ai six chorégraphies pour neuf gymnastes », explique Marie Terrier. /mmi