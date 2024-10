Le travail de Jean-Claude Wicky archivé à Mémoires d’Ici

De nouvelles archives pour Mémoires d’Ici. Le Centre de recherche et de documentation du Jura bernois, basé à St-Imier, a reçu récemment les archives personnelles du photographe prévôtois Jean-Claude Wicky. Sa compagne a remis les archives personnelles du natif de Perrefitte, les négatifs ou encore les tirages de travail d’exposition.

« La première idée que l’on a quand on reçoit de telles archives. C’est d’être soulagé soulager de pouvoir sauver de telles photographies », explique Sylviane Messerli. Pour la directrice de Mémoires d’Ici, « les photographies de Jean-Claude Wicky sont remarquables ». Le photographe est notamment connu pour avoir réaliser des clichés des mineurs boliviens. Il s’est rendu sur place à plusieurs reprises et a lié de véritables liens avec les mineurs et leurs familles. Un film et un livre verront également le jour en plus d’expositions.