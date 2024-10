Une pièce de théâtre comme travail de certificat

Allier l’agréable à l’obligatoire… c’est l’idée d’un groupe d’étudiants de l’Ecole de culture générale (ECG), aux prises avec leur travail de certificat. Ils ont décidé, dans ce cadre contraignant, de laisser parler leurs goûts personnels et de monter une pièce de théâtre.Le texte, signé Catherine Verlaguet, s’intitule « Les Abîmés ». Il aborde la question des violences faites aux enfants. Dans l’interprétation imaginée par les élèves se mêlent théâtre, pole dance et musique.Les quatre étudiants, aidés pour l’occasion par une élève de 2e année de l’ECG, ont assumé toutes les fonctions du projet, de la gestion administrative à l’interprétation, en passant par la recherche de fonds et la mise en scène. La pièce de théâtre « Les Abîmés » sera présentée samedi à 20h et dimanche à 18h à la salle des fêtes de Cornol. L’entrée est libre./lad