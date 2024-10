Votations fédérales : l’EFAS (1/4)

Les Suisses se prononceront le 24 novembre prochain sur quatre objets fédéraux. Parmi eux, la modification de la loi sur l’assurance maladie, combattue par référendum. Abrégé EFAS, ce projet vise un financement uniforme des prestations de santé ambulatoires et stationnaires. L’objectif : maîtriser l’explosion des primes maladie. Au maximum 73,1% des soins LAMal seront à charge des caisses maladie et au minimum 26,9% à charge des cantons. Une réforme qui permettra une « meilleure maîtrise, un meilleur contrôle, pour ne pas qu’il y ait de gaspillage », assure le conseiller aux États Pascal Broulis (PLR), interrogé par notre correspondant au Palais fédéral Serge Jubin. Opposé au projet, le président du Syndicat du service public (SSP), Christian Dandrès, craint de « donner le pouvoir aux caisses maladie ».

Un argument balayé par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider : « Les caisses maladie gardent exactement le même rôle. Les cantons seront présents et auront plus de possibilités d’être non seulement observateurs, mais partenaires. »