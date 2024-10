La Poste : Le Gouvernement « intransigeant » sur des solutions de remplacement

La confirmation des suppressions ou restructurations de bureaux de Poste a fait réagir le Parlement jurassien au lendemain de la publication d’une liste des filiales concernées. Alors que 8 des 17 filiales jurassiennes sont menacées, le député socialiste Raphaël Ciocchi a interpelé le Gouvernement pour savoir s'il entendait agir pour limiter l'ampleur de ce démantèlement. « Personne ne peut nier que nos manières de vivre vis-à-vis de La Poste ont évolué. Certains bureaux ne comptabilisent plus que 10 à 15 transactions par heure et le Gouvernement est conscient que la population jurassienne se rend seulement épisodiquement dans des offices postaux. Nous comprenons les réflexions engagées, mais restons attachés à une offre de qualité, certaines positions ne seront pas négociables », a affirmé à la tribune le ministre David Eray, déplorant par ailleurs que l’exécutif n'ait jamais été associé aux réflexions et n’ai pris connaissance du plan de démantèlement qu’en même temps que les médias.