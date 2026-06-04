A St-Ursanne, La Poste va fermer ses portes et se déplacer dans la boulangerie

Les services du géant jaune seront transférés, dès le mois d'octobre, dans le commerce Yerly ...
A St-Ursanne, La Poste va fermer ses portes et se déplacer dans la boulangerie

Les services du géant jaune seront transférés, dès le mois d'octobre, dans le commerce Yerly. Une annonce faite ce jeudi. 

A St-Ursanne, les services postaux seront, dès octobre, disponibles à la boulangerie Yerly. (Photo : archives.) A St-Ursanne, les services postaux seront, dès octobre, disponibles à la boulangerie Yerly. (Photo : archives.)

Au mois d’octobre, les habitants de Clos du Doubs verront leurs habitudes postales légèrement modifiées. L’actuelle filiale postale de St-Ursanne va fermer ses portes le vendredi 16 octobre à midi, annonce La Poste ce jeudi. Les services postaux seront transférés dans une filiale en partenariat, à la boulangerie Yerly. Un service disponible dès le lundi 19 octobre. Les clients pourront y déposer des lettres et des colis pour la Suisse et l’étranger, retirer des lettres ou des colis ou effectuer des paiements avec la carte de débit. Pour les PME et les communes, les envois en nombre seront possibles jusqu’à 350 lettres. /comm-mmi


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