Un revers pour les opposants à la fermeture d’offices postaux

Alors que de nombreux offices postaux sont menacés de disparition ou transformation à travers la Suisse romande, le Conseil des États a rejeté ce mardi une motion intitulée « Clarifier le mandat de service universel et le domaine d'activité de la Poste avant toute nouvelle restructuration ou tout nouveau démantèlement ». Approuvée par le Conseil national en septembre 2024 (113 voix contre 60 et 18 abstentions), la motion a été rejetée par la chambre des cantons par 24 voix contre 17 et 2 abstentions. Un résultat que « regrette vivement » l’Alliance romande des communes contre les fermetures de bureaux de poste, dont font partie sept communes jurassiennes (Les Breuleux, Clos du Doubs, Courtételle, Lajoux, Haute-Sorne, Delémont, Courgenay). Elle affirme cependant « ne pas baisser les bras et rester mobilisée pour défendre chaque office de poste », encourageant également les populations à se mobiliser. L’Alliance prévoit par ailleurs de solliciter une rencontre auprès du nouveau CEO de La Poste qui succèdera au démissionnaire Roberto Cirillo. Les communes romandes fondent encore quelques espoirs sur l’initiative cantonale jurassienne « Offices de poste. Améliorer la qualité du réseau et renforcer le rôle des autorités communales dans la distribution territoriale », toujours en cours de traitement en commission du Conseil des États après avoir été déposée en 2017 ! /comm-jpi