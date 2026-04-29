Fermeture de la filiale postale de Porrentruy Chaumont

Le site fermera ses portes le 29 mai en raison de la baisse de transactions aux guichets, selon ...
Fermeture de la filiale postale de Porrentruy Chaumont

Le site fermera ses portes le 29 mai en raison de la baisse de transactions aux guichets, selon un communiqué du géant jaune transmis mercredi.

Porrentruy va perdre l'une de ses filiale postale. (Image d'archives) Porrentruy va perdre l'une de ses filiale postale. (Image d'archives)

La filiale postale de Porrentruy Chaumont fermera ses portes définitivement le 29 mai. La Poste l’annonce ce mercredi. Elle l’explique par la forte baisse des transactions aux guichets, alors qu’aucun partenaire potentiel n’a pu être trouvé. Un automate à colis My Post 24 sera installé à proximité du quartier de la Chaumont. Il permettra d’y adresser directement ses commandes en ligne et de déposer facilement les retours issus du commerce en ligne. L’emplacement et la date d’ouverture restent à définir. À noter que la poste principale de Porrentruy déménagera à l’horizon 2028-2029 dans de nouveaux locaux, toujours dans le secteur de la gare. /emu


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