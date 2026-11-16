La filiale postale déménage à Glovelier

La Poste adapte son offre à Glovelier. La filiale s’installera dès le 8 février au sein du nouveau commerce Ô Panier de la Poste qui va ouvrir ses portes dans la nouvelle halle de Poste Area, selon un communiqué transmis lundi par le géant jaune. Sur place, les clients pourront notamment déposer et retirer du courrier ou effectuer des paiements du lundi au samedi. /comm-emu