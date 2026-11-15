Un sculpteur suisse de renommée internationale pour les 10 ans du POPA à Porrentruy

La Saint-Martin est synonyme de nouvelle exposition pour le POPA à Porrentruy. Le musée dédié à l’art optique contemporain accueille cette année Yves Dana, sculpteur vaudois de renommée internationale. Ses œuvres sont accompagnées par celles de trois autres artistes : Louise Renaud, Maria-Carmen Perlingeiro et l’Ajoulot Christophe Bregnard. Toute une série de sculptures sont à découvrir depuis ce week-end et jusqu’au 20 décembre autour du thème « Le son du silence ».

Yves Dana explique avoir sélectionné ses œuvres en fonction de l’architecture du musée. « J’ai été fasciné par la beauté du bâtiment avec ses murs épais et ses alcôves. J’ai cherché à donner un panorama de différentes choses avec des pièces plus anciennes, d’autres plus récentes. Mais aussi divers matériaux comme le travertin d’Iran qui est rose ou le calcaire égyptien blanc », indique le Vaudois.