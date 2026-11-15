Un sculpteur suisse de renommée internationale pour les 10 ans du POPA à Porrentruy

Le musée d’art contemporain propose depuis ce week-end sa nouvelle exposition intitulée « Le son du silence ». Le Vaudois Yves Dana présente notamment une dizaine de ses œuvres.
La Saint-Martin est synonyme de nouvelle exposition pour le POPA à Porrentruy. Le musée dédié à l’art optique contemporain accueille cette année Yves Dana, sculpteur vaudois de renommée internationale. Ses œuvres sont accompagnées par celles de trois autres artistes : Louise Renaud, Maria-Carmen Perlingeiro et l’Ajoulot Christophe Bregnard. Toute une série de sculptures sont à découvrir depuis ce week-end et jusqu’au 20 décembre autour du thème « Le son du silence ».
Yves Dana explique avoir sélectionné ses œuvres en fonction de l’architecture du musée. « J’ai été fasciné par la beauté du bâtiment avec ses murs épais et ses alcôves. J’ai cherché à donner un panorama de différentes choses avec des pièces plus anciennes, d’autres plus récentes. Mais aussi divers matériaux comme le travertin d’Iran qui est rose ou le calcaire égyptien blanc », indique le Vaudois.
Yves Dana : « Ça fait 50 ans que je fais de la sculpture. »
Une décennie d’existence
Le POPA fait découvrir l’art contemporain aux habitants de la région depuis une décennie. Le musée de Porrentruy fondé par l’ancien maire de Delémont, Pierre Kohler, fête ses 10 ans cette année. Il a accueilli des œuvres de plusieurs grands artistes comme Auguste Rodin, Banksy ou encore Jeff Koons. Pierre Kohler en tire un bilan satisfaisant même s’il évoque de nombreux obstacles pour faire vivre un tel endroit.
Pierre Kohler : « Je suis dans une grande réflexion pour l’avenir. »
Les visiteurs externes au canton du Jura sont plus nombreux que les Jurassiens, selon l’amateur d’art. « Je pense que les personnes venant de l’extérieur connaissent très bien l’art contemporain et n’hésitent pas à faire le déplacement depuis Paris, l’Arc lémanique ou Zurich », conclut Pierre Kohler. /alr