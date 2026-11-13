Accident sans gravité derrière la gare de Delémont

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules s’est produit jeudi soir à l’intersection ...
Accident sans gravité derrière la gare de Delémont

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules s’est produit jeudi soir à l’intersection entre la rue Emile Boéchat et la rue du Voirnet, indique la police cantonale vendredi. Aucun blessé n’est à déplorer.

Un accident impliquant deux véhicules a provoqué une perturbation de la circulation jeudi soir derrière la gare de Delémont. (Photo : illustration/archives) Un accident impliquant deux véhicules a provoqué une perturbation de la circulation jeudi soir derrière la gare de Delémont. (Photo : illustration/archives)

Deux véhicules ont été impliqués dans un accident jeudi soir à Delémont. L’accrochage a eu lieu à l’intersection de la rue Emile Boéchat et de la rue du Voirnet aux alentours de 21h40, indique la police cantonale vendredi. Aucun blessé n’est à déplorer. Le Centre de Renfort, d’Incendie et de Secours de Delémont est intervenu avec trois véhicules et dix hommes à la suite d’une fuite d’hydrocarbures. Le trafic a été perturbé pendant 1h30 environ, pour les besoins du constat et le rétablissement de la chaussée, précisent les autorités.

Les deux véhicules impliqués ont été pris en charge par le garagiste de service. /comm-jad


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