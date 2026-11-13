Le canapé forestier de Courfaivre frappé par un incendie

Les flammes ont détruit « une grande partie » de l’infrastructure, selon la police cantonale ...
Le canapé forestier de Courfaivre frappé par un incendie

Les flammes ont détruit « une grande partie » de l’infrastructure, selon la police cantonale jurassienne.

Le canapé forestier de Courfaivre a été frappé par un incendie. (Photo : police cantonale jurassienne) Le canapé forestier de Courfaivre a été frappé par un incendie. (Photo : police cantonale jurassienne)

Le canapé forestier de Courfaivre a été touché par un incendie. « Une grande partie de l’infrastructure pédagogique a été détruite par les flammes », selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Le sinistre s’est déclaré jeudi soir. Le SIS Haute-Sorne est intervenu vers 19h, avec le Centre de renfort d’incendie et de secours de Delémont. Aucun blessé n'est à déplorer. La police s’est rendue sur les lieux pour procéder aux investigations nécessaires. Elle lance un appel à témoins. Toute personne susceptible de fournir des informations est priée de composer le numéro suivant : 032/420.65.65. /comm-mle


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