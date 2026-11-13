La route de Courgenay à nouveau accessible à Porrentruy

Le tronçon a été rouvert à la circulation jeudi après-midi après plusieurs mois de travaux ...
La route de Courgenay à nouveau accessible à Porrentruy

Le tronçon a été rouvert à la circulation jeudi après-midi après plusieurs mois de travaux.

Les voitures peuvent à nouveau emprunter la route de Courgenay dans son intégralité à Porrentruy. Les voitures peuvent à nouveau emprunter la route de Courgenay dans son intégralité à Porrentruy.

Les voitures peuvent à nouveau circuler sur la route de Courgenay à Porrentruy. Le tronçon entre le giratoire du Gambrinus et le chemin des Vanniers a été rouvert jeudi après-midi avec un jour d’avance après plusieurs mois de travaux, selon le Service des infrastructures. La première étape de ce chantier qui s’étalera sur trois ans avait été lancée en août. Certains commerçants situés dans le secteur avaient fait état d’une baisse importante de leur chiffre d’affaires durant cette fermeture de la route. /alr


 

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