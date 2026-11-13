Les budgets 2027 des communes jurassiennes

Alors que l’année 2026 arrive à son terme, les communes jurassiennes présentent leur budget ...
Les budgets 2027 des communes jurassiennes

Alors que l’année 2026 arrive à son terme, les communes jurassiennes présentent leur budget pour 2027. Découvrez chaque prévision financière approuvée par les citoyens ci-dessous.

Les communes jurassiennes tiennent leur traditionnelle assemblée sur le budget en cette fin d’année. (Image d'illustration.) Les communes jurassiennes tiennent leur traditionnelle assemblée sur le budget en cette fin d’année. (Image d'illustration.)

 


 

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