Les budgets 2027 des communes jurassiennes
Alors que l’année 2026 arrive à son terme, les communes jurassiennes présentent leur budget ...
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