Un nouveau visage à la tête du marché de Saint-Martin

Voici quelques mois que Christine Bastet a endossé le costume de présidente du Marché de Saint-Martin ...
Un nouveau visage à la tête du marché de Saint-Martin

Voici quelques mois que Christine Bastet a endossé le costume de présidente du Marché de Saint-Martin de Porrentruy. La résidente de Chevenez remplace Sophie Barthod-Gressot.

Voici quelques mois que Christine Bastet a endossé le costume de présidente du Marché de Saint-Martin de Porrentruy. La résidente de Chevenez remplace Sophie Barthod-Gressot. Voici quelques mois que Christine Bastet a endossé le costume de présidente du Marché de Saint-Martin de Porrentruy. La résidente de Chevenez remplace Sophie Barthod-Gressot.

Le marché de Saint-Martin à Porrentruy s’ouvre ce vendredi après-midi. Des milliers de personnes sont attendues lors de cette manifestation qui va se tenir sur six jours. Environ 63 exposants ont répondu présents. Des artisans seront aussi de la partie à l’Espace Viatte, alors que la cour de l’Hôtel-Dieu va accueillir l’hôte d’honneur - la Maison de l’Absinthe -, des forgerons et des brocanteurs dans le sous-sol du bâtiment. Pour mener à bien l’événement, le comité peut compter sur une nouvelle présidente. Christine Bastet a repris le flambeau derrière Sophie Barthod-Gressot.

Christine Bastet : « La fête de la Saint-Martin, c’est une grande partie de la vie de la région. »

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Du papet vaudois au boudin

Christine Bastet est originaire de Lausanne. Elle habite dans le Jura depuis 30 ans et a depuis fait sienne cette tradition de la Saint-Martin. « J’y ai pris goût petit à petit », relève la nouvelle présidente, qui apprécie aussi les marches gourmandes organisées ailleurs dans la région. /ncp


 

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