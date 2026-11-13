Un nouveau visage à la tête du marché de Saint-Martin

Le marché de Saint-Martin à Porrentruy s’ouvre ce vendredi après-midi. Des milliers de personnes sont attendues lors de cette manifestation qui va se tenir sur six jours. Environ 63 exposants ont répondu présents. Des artisans seront aussi de la partie à l’Espace Viatte, alors que la cour de l’Hôtel-Dieu va accueillir l’hôte d’honneur - la Maison de l’Absinthe -, des forgerons et des brocanteurs dans le sous-sol du bâtiment. Pour mener à bien l’événement, le comité peut compter sur une nouvelle présidente. Christine Bastet a repris le flambeau derrière Sophie Barthod-Gressot.